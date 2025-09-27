«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Кристал Пэлас»

Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «стекольщики». Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

Исмаила Сарр на девятой минуте вывел хозяев поля вперёд, Федерико Кьеза на 87-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 90+7-й минуте забил Эдди Нкетиа.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 12 очками находится на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Ливерпуль» с 15 очками возглавляет таблицу.

В следующем туре «стекольщики» 5 октября встретятся с «Эвертоном» в гостях, мерсисайдцы 4 октября сыграют в гостях с «Челси».