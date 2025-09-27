«Атлетико» — «Реал» Мадрид: Мбаппе сравнял счёт на 25-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хавьер Альберола Рохас. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство в счёте. Ранее защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче ударом головой на 14-й минуте.
Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками после шести встреч. «Атлетико» располагается на восьмой строчке. «Матрасники» набрали девять очков в шести стартовых турах сезона. Действующим чемпионом страны является «Барселона».
