«Челси» проиграл «Брайтону» в матче 6-го тура АПЛ, оставшись в меньшинстве

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Энцо Фернандес на 24-й минуте вывел лондонцев вперёд. На 53-й минуте у хозяев поля красную карточку получил Трево Чалоба. Дэнни Уэлбек на 77-й минуте забил ответный мяч. Максим Де Кёйпер на 90+2-й минуте отметился голом за команду гостей. Уэлбек оформил дубль на 90+10-й минуте.

После этой игры «Челси» с восемью очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 10-м месте, у этой команды тоже восемь очков.

В следующем туре «синие» 4 октября примут на своём поле «Ливерпуль», «чайки» 5 октября на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».