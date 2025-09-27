Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Брайтон, результат матча 27 сентября 2025, счет 1:3, 6-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» проиграл «Брайтону» в матче 6-го тура АПЛ, оставшись в меньшинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Фернандес – 24'     1:1 Уэлбек – 77'     1:2 Де Кёйпер – 90+2'     1:3 Уэлбек – 90+10'    
Удаления: Чалоба – 53' / нет

Энцо Фернандес на 24-й минуте вывел лондонцев вперёд. На 53-й минуте у хозяев поля красную карточку получил Трево Чалоба. Дэнни Уэлбек на 77-й минуте забил ответный мяч. Максим Де Кёйпер на 90+2-й минуте отметился голом за команду гостей. Уэлбек оформил дубль на 90+10-й минуте.

После этой игры «Челси» с восемью очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 10-м месте, у этой команды тоже восемь очков.

В следующем туре «синие» 4 октября примут на своём поле «Ливерпуль», «чайки» 5 октября на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Два автогола Эстеве помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android