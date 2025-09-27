Скидки
Главная Футбол Новости

Санкт-Паули — Байер, результат матча 27 сентября 2025, счёт 1:2 5-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» победил «Санкт-Паули» в матче 5-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Санкт-Паули» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мартин Петерзен из Штутгарта. Победу со счётом 2:1 одержали гости.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Тапсоба – 25'     1:1 Валь – 33'     1:2 Поку – 58'    

На 25-й минуте защитник «Байера» Эдмон Тапсоба вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте защитник Хауке Валь сравнял счёт в матче. На 58-й минуте нападающий Эрнест Поку вновь вывел «Байер» вперёд.

Клуб из Леверкузена довёл количество набранных в сезоне очков до восьми и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Санкт-Паули» осталось семь очков. Команда располагается на шестой строчке в чемпионате.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
