«Первая большая игра сезона». Тренер «Милана» Аллегри — о матче с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 5-го тура Серии А с «Наполи». Встреча состоится 28 сентября.

«Завтра мы встречаемся с «Наполи», который заслуженно выиграл скудетто в прошлом году. Они провели качественную работу во время трансферного окна, и я думаю, что они по-прежнему фавориты чемпионата. Завтра нам нужно будет очень хорошо постараться, чтобы поправить статистику. Это, безусловно, будет отличный матч.

Это первая большая игра сезона, она станет для нас важным испытанием. Мы чувствуем себя хорошо, а ещё восстановился Леау. Мы должны подойти к матчу, осознавая, с какими трудностями нам предстоит столкнуться», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.