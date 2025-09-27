Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: Гюлер вывел гостей вперёд на 36-й минуте

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: Гюлер вывел гостей вперёд на 36-й минуте
В эти минуты проходит матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хавьер Альберола Рохас. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «королевского клуба». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1-й тайм
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'    

На 36-й минуте полузащитник Арда Гюлер вывел «Реал» вперёд. Ранее, на 14-й минуте, защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче. На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство в счёте.

Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками после шести встреч. «Атлетико» располагается на восьмой строчке. «Матрасники» набрали девять очков в шести стартовых турах сезона. Действующим чемпионом страны является «Барселона».

