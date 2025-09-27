«Кто будет больше терпеть, тот и выиграет». Черчесов – игрокам после победы над «Акроном»
Поделиться
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после домашней победы грозненской команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3' 2:0 Мансилья – 72' 3:0 Мансилья – 90+1'
«Всех с победой! Очень важная победа! О чём мы и говорили до игры: будет сложный матч, кто будет больше терпеть, тот и выиграет. Молодцы!» – сказал Черчесов в видео в телеграм-канале «Ахмата».
После 10 матчей чемпионата России грозненская команда набрала 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «Ахмат» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 4 октября и пройдёт на домашнем стадионе «быков».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
18:07
-
17:57
-
17:54
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:32
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:16
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:41
-
15:35
-
15:22
-
15:17
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:51