«Кто будет больше терпеть, тот и выиграет». Черчесов – игрокам после победы над «Акроном»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после домашней победы грозненской команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» со счётом 3:0.

«Всех с победой! Очень важная победа! О чём мы и говорили до игры: будет сложный матч, кто будет больше терпеть, тот и выиграет. Молодцы!» – сказал Черчесов в видео в телеграм-канале «Ахмата».

После 10 матчей чемпионата России грозненская команда набрала 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «Ахмат» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 4 октября и пройдёт на домашнем стадионе «быков».