«Сандерленд» переиграл «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Сандерленд». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Единственный гол в этой встрече забил Омар Альдерете на 38-й минуте.

После этой игры «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Сандерленд» с 11 очками располагается на третьем месте.

В следующем туре «лесники» 5 октября сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», «чёрные коты» 4 октября на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед».