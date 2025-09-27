Скидки
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Сандерленд, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:1, 6-й тур АПЛ 2025/2026

«Сандерленд» переиграл «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ
Комментарии

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Сандерленд». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Альдерете – 38'    

Единственный гол в этой встрече забил Омар Альдерете на 38-й минуте.

После этой игры «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Сандерленд» с 11 очками располагается на третьем месте.

В следующем туре «лесники» 5 октября сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», «чёрные коты» 4 октября на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
