«Боруссия» Дортмунд в матче с удалением вратаря победила «Майнц» в 5-м туре Бундеслиги

Закончился матч 5-го тура Бундеслиги, в котором играли «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча прошла на стадионе «МЕВА Арена» (Майнц, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия). Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл защитник гостей Даниэль Свенссон на 27-й минуте. Нападающий «шмелей» Карим Адейеми увеличил преимущество своей команды на 40-й минуте. Отметим, что оба раза на гол ассистировал полузащитник Юлиан Брандт. Во втором тайме на 67-й минуте вратарь хозяев Робин Центнер получил прямую красную карточку.

После этого матча «Боруссия» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 12 очками. «Майнц» занимает 13-е место с четырьмя очками.