«Локомотив» — «Рубин»: гол казанцев на 84-й минуте отменён после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай забил, но мяч был отменён из-за офсайда. Ранее, на 78-й минуте, полузащитник московской команды Дмитрий Баринов открыл счёт в матче.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Рубин» располагается на девятой строчке. В активе казанской команды 15 набранных очков после девяти игр.