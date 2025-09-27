«Атлетико» — «Реал» Мадрид: Сёрлот сравнял счёт на 45+3-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хавьер Альберола Рохас. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+3-й минуте нападающий Александр Сёрлот сравнял счёт. Ранее защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче ударом головой на 14-й минуте. На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство. На 36-й минуте полузащитник Арда Гюлер вывел «Реал» вперёд.

