Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Вулверхэмптон, результат матча 27 сентября 2025, счет 1:1, 6-й тур АПЛ 2025/2026

«Вулверхэмптон» упустил первую победу в сезоне АПЛ в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
Комментарии

Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Солсбери.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Буэно – 54'     1:1 Пальинья – 90+4'    

Сантьяго Буэно на 54-й минуте вывел гостей вперёд. Жоау Пальинья на 90+4-й минуте отметился ответным голом.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 11 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Вулверхэмптон» с одним очком замыкает таблицу.

В следующем туре «шпоры» 4 октября сыграют в гостях с «Лидс Юнайтед», «волки» 5 октября примут на свойм поле «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
