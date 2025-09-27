«Вулверхэмптон» упустил первую победу в сезоне АПЛ в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Солсбери.

Сантьяго Буэно на 54-й минуте вывел гостей вперёд. Жоау Пальинья на 90+4-й минуте отметился ответным голом.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 11 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Вулверхэмптон» с одним очком замыкает таблицу.

В следующем туре «шпоры» 4 октября сыграют в гостях с «Лидс Юнайтед», «волки» 5 октября примут на свойм поле «Брайтон энд Хоув Альбион».