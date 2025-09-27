«Локомотив» победил «Рубин» и поднялся на первое место в таблице РПЛ

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

На 78-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов открыл счёт в матче. На 84-й минуте нападающий Дардан Шабанхаджай забил, но гол был отменён из-за офсайда.

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.