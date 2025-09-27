«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Вольфсбург» в матче 5-го тура Бундеслиги

Закончился матч 5-го тура Бундеслиги, в котором играли «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Робин Браун (Германия). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Жоан Бакайоко. Бельгийский нападающий «быков» отличился на восьмой минуте встречи. В самом конце матча на 90-й минуте хавбек гостей Кристоф Баумгартнер мог увеличить разрыв в счёте, но австриец не реализовал пенальти.

После этого матча «РБ Лейпциг» располагается на третьей строчке чемпионата Германии с 13 очками. «Вольфсбург» занимает 12-е место с пятью очками.