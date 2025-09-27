Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вольфсбург — РБ Лейпциг, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:1, 5-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Вольфсбург» в матче 5-го тура Бундеслиги
Комментарии

Закончился матч 5-го тура Бундеслиги, в котором играли «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Робин Браун (Германия). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Бакайоко – 8'    

Единственный гол в матче забил Жоан Бакайоко. Бельгийский нападающий «быков» отличился на восьмой минуте встречи. В самом конце матча на 90-й минуте хавбек гостей Кристоф Баумгартнер мог увеличить разрыв в счёте, но австриец не реализовал пенальти.

После этого матча «РБ Лейпциг» располагается на третьей строчке чемпионата Германии с 13 очками. «Вольфсбург» занимает 12-е место с пятью очками.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Кристиан Эриксен раскрыл причины перехода в «Вольфсбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android