«Локомотив» одержал первую победу за шесть последних матчей в РПЛ
Поделиться
«Локомотив» переиграл «Рубин» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Это первая победа красно-зелёных в шести последних играх чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'
В пяти матчах РПЛ до встречи с казанцами железнодорожники играли вничью, на протяжении этого периода московская команда встретилась с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2), «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).
«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
19:36
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:19
-
19:19
-
19:17
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:06
-
19:01
-
19:01
-
18:49
-
18:48
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:33
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:14
-
18:09
-
18:07
-
17:57
-
17:54
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:41