«Локомотив» одержал первую победу за шесть последних матчей в РПЛ

«Локомотив» переиграл «Рубин» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Это первая победа красно-зелёных в шести последних играх чемпионата России.

В пяти матчах РПЛ до встречи с казанцами железнодорожники играли вничью, на протяжении этого периода московская команда встретилась с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2), «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.