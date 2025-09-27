Скидки
«Локомотив» одержал первую победу за шесть последних матчей в РПЛ

Комментарии

«Локомотив» переиграл «Рубин» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Это первая победа красно-зелёных в шести последних играх чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

В пяти матчах РПЛ до встречи с казанцами железнодорожники играли вничью, на протяжении этого периода московская команда встретилась с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2), «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.

