«Атлетико» — «Реал» Мадрид: Хулиан Альварес вывел хозяев вперёд с пенальти на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хавьер Альберола Рохас. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу «матрасников». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 54-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес с пенальти забил третий мяч хозяев поля.
Ранее защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче ударом головой на 14-й минуте. На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство. На 36-й минуте полузащитник Арда Гюлер вывел «сливочных» вперёд. На 45+3-й минуте нападающий Александр Сёрлот сравнял счёт.
- 27 сентября 2025
