Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЖФК Ростов — ЖФК Спартак, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:1, 22-й тур Суперлиги 2025/2026

«Спартак» минимально обыграл «Ростов» в матче женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступила Любовь Тарбеева из Кирова. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Россия — Суперлига (ж) . 22-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Спартак (ж)
Москва
0:1 Благожевич – 30'    

Единственный гол в матче забила Дина Благожевич. Полузащитница гостей вывела вперёд свою команду на 30-й минуте встречи.

После 20 матчей Суперлиги красно-белые набрали 54 очка и занимают первое место. «Ростов» заработал 11 очков и располагается на предпоследней, 12-й строчке. В следующем туре команды сыграют со «Звездой-2005» и «Зенитом» соответственно.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
