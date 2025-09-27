«Спартак» минимально обыграл «Ростов» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 22-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступила Любовь Тарбеева из Кирова. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Единственный гол в матче забила Дина Благожевич. Полузащитница гостей вывела вперёд свою команду на 30-й минуте встречи.

После 20 матчей Суперлиги красно-белые набрали 54 очка и занимают первое место. «Ростов» заработал 11 очков и располагается на предпоследней, 12-й строчке. В следующем туре команды сыграют со «Звездой-2005» и «Зенитом» соответственно.