Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: Альварес оформил дубль ударом со штрафного на 64-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хавьер Альберола Рохас. На момент написания новости счёт 4:2 в пользу «матрасников». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+4'    

На 64-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес ударом со штрафного оформил дубль.

Ранее защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче ударом головой на 14-й минуте. На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте полузащитник Арда Гюлер вывел «сливочных» вперёд. На 45+3-й минуте нападающий Александр Сёрлот сравнял счёт. На 54-й минуте Альварес ударом с пенальти забил третий мяч хозяев поля.

