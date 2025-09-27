«Атлетико» — «Реал» Мадрид: Альварес оформил дубль ударом со штрафного на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хавьер Альберола Рохас. На момент написания новости счёт 4:2 в пользу «матрасников». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 64-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес ударом со штрафного оформил дубль.

Ранее защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче ударом головой на 14-й минуте. На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте полузащитник Арда Гюлер вывел «сливочных» вперёд. На 45+3-й минуте нападающий Александр Сёрлот сравнял счёт. На 54-й минуте Альварес ударом с пенальти забил третий мяч хозяев поля.