Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
«Ростов» — «Краснодар»: первые 45 минут матча 10-го тура РПЛ завершились вничью

Комментарии

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

В первой половине игры команды голов не забили.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 набранных очков в девяти матчах сезона. «Ростов» располагается на 11-м месте в таблице. У жёлто-синих девять очков в девяти играх на старте текущего сезона РПЛ.

