Игрок «Локо» Воробьёв: когда «Рубин» сравнял, подумал: «Может, проклятие какое-то?»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники обыграли казанский «Рубин» со счётом 1:0. Гол гостей на 84-й минуте был отменён после вмешательства VAR.

«Самое главное, что мы идём без поражений. Серия из ничьих прервалась — всё молодцы. В этих матчах мы доминировали в первом тайме и теряли концентрацию во втором. Был некий дисбаланс.

Не могу выделить кого-то из «Рубина» — все бойцы. Мы все знаем, как они могут играть и вести борьбу. А против Даку защитникам явно было тяжело. Но сегодня все молодцы.

Когда «Рубин» сравнял, подумал: «Может, проклятие какое-то?» Но судьи разобрались», — передает слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что в пяти матчах РПЛ до встречи с казанцами железнодорожники играли вничью,