«Реал» разгромно проиграл «Атлетико» в мадридском дерби в матче с семью голами

Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 5:2 праздновали хозяева поля.

На 14-й минуте защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче ударом головой. На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте полузащитник Арда Гюлер вывел «сливочных» вперёд. На 45+3-й минуте нападающий Александр Сёрлот сравнял счёт. На 54-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес ударом с пенальти забил третий мяч хозяев поля. На 64-й минуте Альварес оформил дубль со штрафного. На 90+3-й минуте нападающий Антуан Гризманн довёл счёт до разгромного — 5:2.

«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 набранными очками. «Атлетико» довёл количество очков до 12 и поднялся на четвёртую строчку.