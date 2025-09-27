Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Атлетико — Реал, результат матча 27 сентября 2025, счет 5:2 7-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» разгромно проиграл «Атлетико» в мадридском дерби в матче с семью голами
Аудио-версия:
Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 5:2 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+4'    

На 14-й минуте защитник «Атлетико» Робен Ле Норман открыл счёт в матче ударом головой. На 25-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте полузащитник Арда Гюлер вывел «сливочных» вперёд. На 45+3-й минуте нападающий Александр Сёрлот сравнял счёт. На 54-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес ударом с пенальти забил третий мяч хозяев поля. На 64-й минуте Альварес оформил дубль со штрафного. На 90+3-й минуте нападающий Антуан Гризманн довёл счёт до разгромного — 5:2.

«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 набранными очками. «Атлетико» довёл количество очков до 12 и поднялся на четвёртую строчку.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

