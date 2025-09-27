Воробьёв — о голе Баринова «Рубину»: пушка страшная!

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился эмоциями от гола капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором москвичи обыграли казанский «Рубин» со счётом 1:0.

«Гол Баринова? Главное — попасть в створ и дать вратарю шанс ошибиться. Это Дима и сделал. Пушка страшная!» — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой победы «Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.