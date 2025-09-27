Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузяев высказался о дебюте за «Рубин» в матче с «Локомотивом»

Кузяев высказался о дебюте за «Рубин» в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев поделился впечатлениями от дебюта в новой команде. Далер Кузяев вышел на замену в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) на 46-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

«Физически было непросто. Довольно много времени я пропустил, и во время игры это сказалось. В начале задохнулся, потом стало легче», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 10 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке, заработав 20 очков.

Материалы по теме
Чудовищный ляп вратаря в РПЛ! Ставер взял дальний удар, но мяч прошёл сквозь него. Видео
Чудовищный ляп вратаря в РПЛ! Ставер взял дальний удар, но мяч прошёл сквозь него. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android