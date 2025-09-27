Кузяев высказался о дебюте за «Рубин» в матче с «Локомотивом»
Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев поделился впечатлениями от дебюта в новой команде. Далер Кузяев вышел на замену в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) на 46-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'
«Физически было непросто. Довольно много времени я пропустил, и во время игры это сказалось. В начале задохнулся, потом стало легче», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 10 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке, заработав 20 очков.
