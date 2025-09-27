Далер Кузяев: очень доволен опытом игры во Франции

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) высказался о своём опыте игры во французской Лиге 1. Ранее хавбек выступал за «Гавр».

«Я очень доволен опытом игры во Франции. Он очень ценен и в футбольном, и в жизненном плане. Первый сезон был лучше, но в целом я очень доволен этим путешествием», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

За период во Франции, с 2023 по 2025 год, Кузяев принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.