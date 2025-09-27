Далер Кузяев: очень доволен опытом игры во Франции
Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) высказался о своём опыте игры во французской Лиге 1. Ранее хавбек выступал за «Гавр».
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'
«Я очень доволен опытом игры во Франции. Он очень ценен и в футбольном, и в жизненном плане. Первый сезон был лучше, но в целом я очень доволен этим путешествием», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
За период во Франции, с 2023 по 2025 год, Кузяев принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
