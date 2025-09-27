Далер Кузяев объяснил, почему решил вернуться играть в Россию

Новичок «Рубин» Далер Кузяев рассказал, почему принял решение о возвращении в Мир Российскую Премьер-Лигу. Летом текущего года полузащитник покинул в статусе свободного агента французский «Гавр», в составе которого провёл два предыдущих сезона.

«Второй сезон в «Гавре» получился скомканным, я получил травму. И не было предложений из Европы. Были из Азии, экзотических стран. Поэтому я вернулся в Россию», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что интерес к Далеру Кузяеву проявлял испанский «Леванте» и московский ЦСКА. Контракт 32-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.