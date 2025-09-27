Кузяев: с «Зенитом» в хороших отношениях, мы общались, когда был во Франции

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев высказался о взаимоотношениях с «Зенитом», за который он ранее выступал.

«С «Зенитом» мы в хороших отношениях. Всё время, что я находился во Франции, мы общались. Но сейчас я оказался в «Рубине», чему очень рад», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

24 сентября официальный телеграм-канал казанского «Рубина» объявил о подписании контракта до конца сезона-2025/2026 с хавбеком Далером Кузяевым, переход осуществлён на правах свободного агента. С июля 2023 года по июнь 2025 года Кузяев выступал за французский «Гавр», до этого футболист провёл шесть сезонов в составе петербургского «Зенита». За сборную России Далер сыграл 51 матч, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.