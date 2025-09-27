Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузяев: с «Зенитом» в хороших отношениях, мы общались, когда был во Франции

Кузяев: с «Зенитом» в хороших отношениях, мы общались, когда был во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев высказался о взаимоотношениях с «Зенитом», за который он ранее выступал.

«С «Зенитом» мы в хороших отношениях. Всё время, что я находился во Франции, мы общались. Но сейчас я оказался в «Рубине», чему очень рад», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

24 сентября официальный телеграм-канал казанского «Рубина» объявил о подписании контракта до конца сезона-2025/2026 с хавбеком Далером Кузяевым, переход осуществлён на правах свободного агента. С июля 2023 года по июнь 2025 года Кузяев выступал за французский «Гавр», до этого футболист провёл шесть сезонов в составе петербургского «Зенита». За сборную России Далер сыграл 51 матч, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.

Материалы по теме
Далер Кузяев: очень доволен опытом игры во Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android