Комличенко роняли на газон, Рахимов кричал с бровки, Кузяев дебютировал за «Рубин». Фото

27 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, отличившийся на 78-й минуте. На 84-й минуте нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай забил ответный гол, но он был отменён из-за офсайда.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков в десяти турах. «Рубин» (15) идёт на девятом месте.