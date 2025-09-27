Скидки
Главная Футбол Новости

Кузяев: «Рубин» — амбициозный проект, хочу помогать команде

Кузяев: «Рубин» — амбициозный проект, хочу помогать команде
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев высказался о своей команде после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Красно-зелёные проиграли со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

«Я хочу как можно скорее набрать форму, адаптироваться и помогать команде. Сегодня, к сожалению, проиграли. Чувствую опустошение, как и вся команда. Но мы достойно бились.

Я очень много пропустил, и главная цель — набрать необходимые кондиции. Буду пытаться помочь команде набирать очки. Вижу, что «Рубин» — амбициозный проект. А коллектив очень сплочённый, и это важно», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

