Игрок «Локо» Батраков: посвящаем победу над «Рубином» болельщикам

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе железнодорожников над казанским «Рубином» (1:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее болельщики красно-зелёных посвятили песню воспитаннику клуба.

«Невероятно приятно! Я уже говорил, что для меня это очень ценно. Буду стараться отдавать всего себя для болельщиков. Конечно, слышал до этого трек.

Долгожданная победа в матче с «Рубином»! Посвящаем её болельщикам», — передаёт слова Батраков корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Фанаты «Локомотива» перепели песню Леди Гаги, посвятив её Батракову. Вместо реального припева в треке «Bad Romance» болельщики «Локо» придумали свой и спели его в одном из баров напротив «РЖД Арены».