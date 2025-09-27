Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локо» Батраков: посвящаем победу над «Рубином» болельщикам

Игрок «Локо» Батраков: посвящаем победу над «Рубином» болельщикам
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе железнодорожников над казанским «Рубином» (1:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее болельщики красно-зелёных посвятили песню воспитаннику клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

«Невероятно приятно! Я уже говорил, что для меня это очень ценно. Буду стараться отдавать всего себя для болельщиков. Конечно, слышал до этого трек.

Долгожданная победа в матче с «Рубином»! Посвящаем её болельщикам», — передаёт слова Батраков корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Фанаты «Локомотива» перепели песню Леди Гаги, посвятив её Батракову. Вместо реального припева в треке «Bad Romance» болельщики «Локо» придумали свой и спели его в одном из баров напротив «РЖД Арены».

Материалы по теме
«Алексей не хочет делать промежуточные шаги». Агент Батракова — о будущем лидеров «Локо»
Эксклюзив
«Алексей не хочет делать промежуточные шаги». Агент Батракова — о будущем лидеров «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android