Главная Футбол Новости

Баринов: что нужно, чтобы я пообщался? Продлить контракт

Баринов: что нужно, чтобы я пообщался? Продлить контракт
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов выразил желание подписать новый трудовой договор со своей нынешней командой.

«Что нужно, чтобы я пообщался? Контракт продлить, наверное», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Футболист является воспитанником железнодорожников и ряда других команд. За основную команду красно-зелёных полузащитник выступает с 2015 года. В общей сложности хавбек провёл за «Локомотив» 264 матча, забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 9 млн.

