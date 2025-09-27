Батраков прокомментировал информацию о возможном уходе из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0) ответил на вопрос о своём возможном уходе из столичной команды.

«Пока рано подводить итоги, потому что прошло десять туров. Через пять всё может измениться.

Я не слежу за новостями о себе. Пока всё слухи», — передаёт слова Батраков корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.