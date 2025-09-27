Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЖФК Зенит — ЖФК Енисей, результат матча 27 сентября 2025, счёт 6:0, 22-й тур Суперлиги 2025/2026

«Зенит» разгромно победил «Енисей» в матче женской Суперлиги с хет-триком Матейич
Аудио-версия:
Завершился матч 22-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Зенит» их Санкт-Петербурга
и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Алина Вахрушева из Москвы. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу сине-бело-голубых.

Россия — Суперлига (ж) . 22-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Матейич – 3'     2:0 Гживиньска – 16'     3:0 Гживиньска – 26'     4:0 Матейич – 29'     5:0 Гомес – 68'     6:0 Матейич – 70'    

Первый гол в матче забила Нина Матейич на третьей минуте. Габриэла Гживиньска оформила дубль к середине первого тайма, отличившись на 16-й и 26-й минутах соответственно. Матейич также успела забить свой второй гол до перерыва – на 29-й минуте. Во втором тайме Беатрис Гомес на 68-й минуте забила пятый гол своей команды, а на 70-й минуте Матейич оформила хет-трик, установив окончательный счёт (6:0).

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 45 очков в 20 матчах. У лидирующего «Спартака» 54 очка в 20 встречах. «Енисей» заработал четыре очка и располагается на последней, 13-й строчке.

