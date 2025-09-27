«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, разгромно уступив «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне-2025/2026, уступив «Атлетико» в столичном дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 5:2 праздновали хозяева поля.

В шести предыдущих турах чемпионата Испании «Реал» одержал шесть побед. В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «сливочные» также оказались сильнее соперника. Матч с «Марселем» завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Хаби Алонсо.

«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице с 18 очками в семи встречах. «Барселона» отстаёт на два очка, но имеет одну игру в запасе. Свой матч 7-го тура каталонцы проведут в воскресенье, 28 сентября, с «Реалом Сосьедад».