Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, разгромно уступив «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги

Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне-2025/2026, уступив «Атлетико» в столичном дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 5:2 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

В шести предыдущих турах чемпионата Испании «Реал» одержал шесть побед. В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «сливочные» также оказались сильнее соперника. Матч с «Марселем» завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Хаби Алонсо.

«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице с 18 очками в семи встречах. «Барселона» отстаёт на два очка, но имеет одну игру в запасе. Свой матч 7-го тура каталонцы проведут в воскресенье, 28 сентября, с «Реалом Сосьедад».

