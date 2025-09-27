«Мы так и не смогли войти в игру». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Брентфорда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3).

«Думаю, мы сыграли так, как хотел соперник, наш оппонент был сбит с толку. Но ситуация для нас становится тяжелее, когда мы действуем таким образом. Мы так и не смогли войти в игру, пропустили два мяча, хотя знали, что «Брентфорд» очень силён в этом аспекте — в дальних передачах. Потом мы попытались вернуться в игру. Мы не реализовали пенальти, и все эти моменты немного не в нашу пользу. Это может повлиять на игру, но в конечном итоге нам нужно – и мы должны это сделать – стать лучше», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».