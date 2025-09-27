Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы так и не смогли войти в игру». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Брентфорда»

«Мы так и не смогли войти в игру». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Брентфорда»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

«Думаю, мы сыграли так, как хотел соперник, наш оппонент был сбит с толку. Но ситуация для нас становится тяжелее, когда мы действуем таким образом. Мы так и не смогли войти в игру, пропустили два мяча, хотя знали, что «Брентфорд» очень силён в этом аспекте — в дальних передачах. Потом мы попытались вернуться в игру. Мы не реализовали пенальти, и все эти моменты немного не в нашу пользу. Это может повлиять на игру, но в конечном итоге нам нужно – и мы должны это сделать – стать лучше», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
«Брентфорд» впервые за 88 лет победил «Манчестер Юнайтед» в двух матчах АПЛ подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android