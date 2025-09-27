«Мы так и не смогли войти в игру». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Брентфорда»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3).
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8' 2:0 Тьяго – 20' 2:1 Шешко – 26' 3:1 Йенсен – 90+5'
«Думаю, мы сыграли так, как хотел соперник, наш оппонент был сбит с толку. Но ситуация для нас становится тяжелее, когда мы действуем таким образом. Мы так и не смогли войти в игру, пропустили два мяча, хотя знали, что «Брентфорд» очень силён в этом аспекте — в дальних передачах. Потом мы попытались вернуться в игру. Мы не реализовали пенальти, и все эти моменты немного не в нашу пользу. Это может повлиять на игру, но в конечном итоге нам нужно – и мы должны это сделать – стать лучше», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
