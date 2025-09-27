«Монако» без Головина проиграл «Лорьяну» в 6-м туре Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Монако». Команды играли на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

На 38-й минуте встречи защитник гостей Тило Керер получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Счёт в конце первого тайма на 40-й минуте открыл нападающий «Лорьяна» Мохамед Бамба. Полузащитник хозяев Пабло Пажи на 76-й минуте забил свой первый гол, а на 82-й минуте оформил дубль. Вингер гостей Ансу Фати реализовал пенальти на 90+8 минуте, установив окончательный счёт – 3:1.

В активе «Монако» 12 очков после шести матчей. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с семью очками располагается на девятой строчке. Победа над «монегасками» позволила команде подняться из зоны вылета.