Лорьян — Монако, результат матча 27 сентября 2025, счет 3:1, 6-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» без Головина проиграл «Лорьяну» в 6-м туре Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Монако». Команды играли на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 1
Монако
Монако
1:0 Бамба – 40'     2:0 Пажи – 76'     3:0 Пажи – 82'     3:1 Фати – 90+8'    
Удаления: нет / Керер – 38'

На 38-й минуте встречи защитник гостей Тило Керер получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Счёт в конце первого тайма на 40-й минуте открыл нападающий «Лорьяна» Мохамед Бамба. Полузащитник хозяев Пабло Пажи на 76-й минуте забил свой первый гол, а на 82-й минуте оформил дубль. Вингер гостей Ансу Фати реализовал пенальти на 90+8 минуте, установив окончательный счёт – 3:1.

В активе «Монако» 12 очков после шести матчей. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с семью очками располагается на девятой строчке. Победа над «монегасками» позволила команде подняться из зоны вылета.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
