Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Черчесов: «Акрон» преподнёс нам определённые трудности

Тренер «Ахмата» Черчесов: «Акрон» преподнёс нам определённые трудности
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

«Готовились к тяжёлому матчу. Те, кто не смотрели его и увидели только счёт, могут подумать, что это лёгкая победа. Игра была очень сложная, «Акрон» преподнёс нам определённые трудности. Ребята выполнили то, что мы у них просили. Только мы стали отдавать инициативу, как «Акрон» начал создавать опасность, но Ндонг и Гандри со всем справились. Поздравляю всех с победой и набранными тремя очками», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении семи матчей в РПЛ, грозненцы набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

