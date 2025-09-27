Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Боженька нам помог». Баринов — об отмене гола «Рубина» после вмешательства VAR

Аудио-версия:
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о победе столичного клуба над казанским «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

— Непростой матч. Что можно выделить с точки зрения футбола?
— В плане футбола мне 60 минут всё очень нравилось: много контроля мяча, не так много опасных моментов. Надо отдать должное «Рубину» — они хорошо обороняются. Хорошо, что выиграли.

— 60 минут понравились. А какие моменты не понравились?
— Всё складывается от игры. У «Рубина» стало больше навесов, больше передач на Даку. У нас Коля [Комличенко] вышел вторым нападающим, тоже упростили игру. Дотерпели. В последних играх на последних минутах пропускали. Когда пропустили, тоже расстроился, но боженька нам помог, — заявил Баринов в эфире «Матч ТВ».

На 78-й минуте Баринов открыл счёт в матче. На 84-й минуте нападающий Дардан Шабанхаджай забил, но гол был отменён из-за офсайда.

