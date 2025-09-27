Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
ЖФК Краснодар — ЖФК Локомотив, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:2, 22-й тур Суперлиги 2025/2026

«Локомотив» переиграл «Краснодар» в матче женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступила Карина Афанасьева из Курска. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Россия — Суперлига (ж) . 22-й тур
27 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
0 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Бизенкова – 54'     0:2 Коровкина – 56'    

Первый гол в матче забила полузащитница железнодорожников Валерия Бизенкова на 54-й минуте встречи. Через две минуты нападающая гостей Нелли Коровкина увеличила отрыв в счёте.

После 19 матчей Суперлиги «Локомотив» набрал 40 очков и занимает четвертое место. «Краснодар» заработал 29 очков в 20 матчах и располагается на седьмой строчке. В следующем туре команды сыграют с «Динамо» и ЦСКА соответственно.

