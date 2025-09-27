«Локомотив» переиграл «Краснодар» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 22-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступила Карина Афанасьева из Курска. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в матче забила полузащитница железнодорожников Валерия Бизенкова на 54-й минуте встречи. Через две минуты нападающая гостей Нелли Коровкина увеличила отрыв в счёте.

После 19 матчей Суперлиги «Локомотив» набрал 40 очков и занимает четвертое место. «Краснодар» заработал 29 очков в 20 матчах и располагается на седьмой строчке. В следующем туре команды сыграют с «Динамо» и ЦСКА соответственно.