Ювентус — Аталанта, результат матча 27 сентября 2025, счет 1:1, 5-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в Серии А, завершая матч в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Симоне Содза. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Сулемана – 45+1'     1:1 Кабаль Мурильо – 78'    
Удаления: нет / де Рон – 80'

Первый мяч в игре был забит на 45+1-й минуте. Отличился ганский нападающий клуба из Бергамо Камал Сулемана. На 78-й минуте защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль восстановил равенство в счёте. На 80-й минуте за две жёлтые карточки был удалён опорник гостей Мартен де Рон.

«Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на втором месте. В активе туринцев теперь 11 очков в пяти играх. Первое место с 12 очками в четырёх встречах занимает «Наполи».

