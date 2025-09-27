«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в Серии А, завершая матч в большинстве

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Симоне Содза. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

Первый мяч в игре был забит на 45+1-й минуте. Отличился ганский нападающий клуба из Бергамо Камал Сулемана. На 78-й минуте защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль восстановил равенство в счёте. На 80-й минуте за две жёлтые карточки был удалён опорник гостей Мартен де Рон.

«Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на втором месте. В активе туринцев теперь 11 очков в пяти играх. Первое место с 12 очками в четырёх встречах занимает «Наполи».