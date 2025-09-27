Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Локомотива» в 10-м туре РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении своих подопечных от московского «Локомотива» (0:1) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

— Как вы отреагировали, увидев в составе «Локомотива» атакующую четвёрку полузащитников? Корректировали установку?

— Это было понятно. Там было много смен позиций, в первом тайме Баринов часто c позиции опорного полузащитника смещался на позицию левого инсайда. Здесь была простая корректировка: в ту зону, куда смещается четвёртый игрок, должен выходить третий центральный защитник и выжимать его, передачи между линиями он должен накрывать, и в принципе они почти не проходили, очень хорошо накрывали, «Локомотиву» приходилось играть назад. В плане организации вопросов у меня нет, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.