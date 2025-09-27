Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал победу над мадридским «Реалом»
Поделиться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после матча 7-го тура Ла Лиги с «Реалом», в котором его команда победила со счётом 5:2.
Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14' 1:1 Мбаппе – 25' 1:2 Гюлер – 36' 2:2 Сёрлот – 45+3' 3:2 Альварес – 51' 4:2 Альварес – 63' 5:2 Гризманн – 90+3'
«Эмоций много. Сезон начался не лучшим образом, и многие, кто не заметен на поле, проделали огромную работу, и эта работа просто замечательная.
Самое главное — вера и спокойствие. Мы знаем, чего хотим добиться и какие аспекты нам нужно улучшить, и мы прогрессируем после матча с «Ливерпулем», – приводит слова Симеоне AS.
После этой победы «Атлетико» набрал 12 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Реал» (18) занимает первое место.
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:47
-
20:35
-
20:25
-
20:21
-
20:10
-
20:09
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:40
-
19:36
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:19
-
19:19
-
19:17
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:06
-
19:01
-
19:01
-
18:49
-
18:48
-
18:41