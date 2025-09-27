Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал победу над мадридским «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после матча 7-го тура Ла Лиги с «Реалом», в котором его команда победила со счётом 5:2.

«Эмоций много. Сезон начался не лучшим образом, и многие, кто не заметен на поле, проделали огромную работу, и эта работа просто замечательная.

Самое главное — вера и спокойствие. Мы знаем, чего хотим добиться и какие аспекты нам нужно улучшить, и мы прогрессируем после матча с «Ливерпулем», – приводит слова Симеоне AS.

После этой победы «Атлетико» набрал 12 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Реал» (18) занимает первое место.