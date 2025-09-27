Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал победу над мадридским «Реалом»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после матча 7-го тура Ла Лиги с «Реалом», в котором его команда победила со счётом 5:2.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

«Эмоций много. Сезон начался не лучшим образом, и многие, кто не заметен на поле, проделали огромную работу, и эта работа просто замечательная.

Самое главное — вера и спокойствие. Мы знаем, чего хотим добиться и какие аспекты нам нужно улучшить, и мы прогрессируем после матча с «Ливерпулем», – приводит слова Симеоне AS.

После этой победы «Атлетико» набрал 12 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Реал» (18) занимает первое место.

