«Язык тела у наших игроков стал иным». Гвардиола — о победе «Манчестер Сити» над «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул особую роль нападающего Эрлинга Холанда в победе своей команды над «Бёрнли» (5:1) в матче 6-го тура АПЛ. Футболист в этой игре оформил дубль и отдал голевую передачу.

«Его показатели невероятны. Шутим об этом, однако такая статистика действительно впечатляет. Забивать голы — работа Эрлинга, он является важной частью команды. Мартин Дубравка (голкипер «Бёрнли». — Прим. «Чемпионата») здорово защищал свои ворота, но мы всегда понимали, Холанд сможет забить. Возможно, в некоторых эпизодах он не был особо активен, однако при этом у него всё равно было четыре очень опасных момента. Эрлинг таков.

Ещё с матча с «Манчестер Юнайтед» радуюсь, даже когда мы играем не лучшим образом, язык тела у наших игроков стал иным, это ключевой фактор», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».