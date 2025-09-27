Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Язык тела у наших игроков стал иным». Гвардиола — о победе «Манчестер Сити» над «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул особую роль нападающего Эрлинга Холанда в победе своей команды над «Бёрнли» (5:1) в матче 6-го тура АПЛ. Футболист в этой игре оформил дубль и отдал голевую передачу.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Эстеве – 12'     1:1 Энтони – 38'     2:1 Нунес – 61'     3:1 Эстеве – 65'     4:1 Холанд – 90'     5:1 Холанд – 90+3'    

«Его показатели невероятны. Шутим об этом, однако такая статистика действительно впечатляет. Забивать голы — работа Эрлинга, он является важной частью команды. Мартин Дубравка (голкипер «Бёрнли». — Прим. «Чемпионата») здорово защищал свои ворота, но мы всегда понимали, Холанд сможет забить. Возможно, в некоторых эпизодах он не был особо активен, однако при этом у него всё равно было четыре очень опасных момента. Эрлинг таков.

Ещё с матча с «Манчестер Юнайтед» радуюсь, даже когда мы играем не лучшим образом, язык тела у наших игроков стал иным, это ключевой фактор», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Два автогола Эстеве помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли»
