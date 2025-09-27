«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» и сравнялся с «Локо» по очкам в РПЛ

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Игра завершилась вничью — 0:0.

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 20. Столько же — у возглавляющего чемпионскую гонку «Локомотива», который опережает «быков» по дополнительным показателям. В активе «Ростова» теперь 10 очков в 10 встречах. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.