Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ростов — Краснодар, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:0, 10-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» и сравнялся с «Локо» по очкам в РПЛ
Комментарии

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Игра завершилась вничью — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 20. Столько же — у возглавляющего чемпионскую гонку «Локомотива», который опережает «быков» по дополнительным показателям. В активе «Ростова» теперь 10 очков в 10 встречах. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
