«Айнтрахт» обыграл «Боруссию» Мёнхенгладбах в матче с 10 голами в 5-м туре Бундеслиги

Закончился матч 5-го тура Бундеслиги, в котором играли «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» (Мёнхенгладбах, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Фабиан Майбаум. Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл защитник гостей Робин Кох на 11-й минуте. На 15-й минуте нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф увеличил преимущество своей команды, а на 35-й минуте форвард Жонатан Буркардт довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма «орлы» успели забить ещё два гола на 39-й и 45+1-й минутах. Отличились Фарес Шаиби и Джан Узун. После перерыва на 47-й минуте Кох забил свой второй мяч в этой игре — 6:0.

Хозяева поля забили три гола с 73-й минуты по 83-ю. За «Боруссию» отличились Йенс Кастроп, Харис Табакович, Янник Энгельхардт. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Грант-Леон Ранос забил четвёртый гол своей команды.

«Айнтрахт» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с девятью очками. «Боруссия» Мёнхенгладбах занимает 18-е место с двумя очками, замыкая таблицу.