«Зенит» — «Оренбург»: Глушенков оформил хет-трик на 77-й минуте

В эти минуты идёт матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). В качестве главного судьи матча выступает Инал Танашев (Нальчик). На данный момент счёт 4:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 77-й минуте Максим Глушенков оформил хет-трик. Ранее, на 22-й минуте, Максим открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд, а на 35-й минуте он оформил дубль. Александр Соболев забил третий мяч хозяев на 74-й минуте.
В турнирной таблице РПЛ петербуржцы находятся на пятом месте, набрав 16 очков в девяти играх. В активе «Оренбурга» семь очков после девяти встреч, уральцы занимают 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей.
В минувшем туре сине-бело-голубые победили «Краснодар» со счётом 2:0, а «Оренбург» уступил московскому «Динамо» (1:3).
