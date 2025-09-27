Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе над «Рубином» в 10-м туре РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своих подопечных над казанским «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

«Понимали, нам предстоит очень тяжёлый матч с достаточно опытной, организованной и системной командой. Посмотрели практически все встречи с начала чемпионата, с кем нам предстояло играть. После ничейной серии было очень важно успокоить команду внутри, чтобы ребята не шарахались, выполняли правильно все действия.

Сегодня, к сожалению, из-за дисквалификации у нас выпал фланговый атакующий футболист. Решили немного видоизменить схему и структуру игры. На наш взгляд, это принесло свои плоды, потому что в определённых зонах мы имели численное преимущество. Понятно, фланговой остроты немного не хватало. Обычно у нас есть Пиняев, есть Бакаев, есть Руденко и другие ребята. Но были моменты с точки зрения организации выхода из обороны, тем самым лишили соперника той напористости, отбора и прессинга, чем «Рубин» славится, моменты, когда мы системно подходили к воротам соперника.

Нам не хватило, на мой взгляд, остроты и наглости в завершении — больше подач, больше ударной работы из-за штрафной. Удар Димы Баринова, который нам принёс гол — понятно, ошибка вратаря. Но сам факт. Когда удары есть, будут моменты. Если ударной работы мало, соответственно, голевых эпизодов будет не так много. В этом плане добавим, уверен абсолютно. Рады, что удалось переломить ничейную серию», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.