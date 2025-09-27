Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Оренбург»: Ценов забил за гостей на 83-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). В качестве главного судьи матча выступает Инал Танашев (Нальчик). На данный момент счёт 4:1 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

Эмил Ценов отыграл один мяч на 83-й минуте. Ранее, на 22-й минуте, Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд, а на 35-й минуте он оформил дубль. Александр Соболев забил третий мяч петербуржцев на 74-й минуте. На 77-й минуте Глушенков отметился хет-триком.

В турнирной таблице РПЛ петербуржцы находятся на пятом месте, набрав 16 очков в девяти играх. В активе «Оренбурга» семь очков после девяти встреч, уральцы занимают 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили «Краснодар» со счётом 2:0, а «Оренбург» уступил московскому «Динамо» (1:3).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
