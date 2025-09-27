«Не футбольный матч, а регби». Генич — о ничьей «Краснодара» с «Ростовом» в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о результате матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» (0:0). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

«Не футбольный матч, а регби. Прошло и прошло», — написал Генич в телеграм-канале.

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 20. Столько же — у возглавляющего чемпионскую гонку «Локомотива», который опережает «быков» по дополнительным показателям. В активе «Ростова» теперь 10 очков в 10 встречах. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.