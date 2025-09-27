Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Оренбург, результат матча 27 сентября 2025, счет 5:2, 10-й тур РПЛ 2025/2026

Покер Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Оренбург» в 10-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Оренбург». Победу со счётом 5:2 одержали сине-бело-голубые. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). В качестве главного судьи матча выступил Инал Танашев (Нальчик).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

На 22-й минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд, а на 35-й минуте он оформил дубль. Александр Соболев забил третий мяч петербуржцев на 74-й минуте. На 77-й минуте Глушенков ещё раз поразил ворота гостей. Эмил Ценов отыграл один мяч на 83-й минуте. Владислав Камилов на 88-й минуте забил второй мяч оренбуржцев. На 90+2-й минуте Глушенков оформил покер.

После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 4 октября в гостях сыграет с «Акроном», «Оренбург» 5 октября примет на своём поле «Ростов».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Игрок «Зенита» Энрике — в десятке самых дорогих вингеров не из топ-5 лиг по версии CIES
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android