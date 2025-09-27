Покер Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Оренбург» в 10-м туре РПЛ

Окончен матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Оренбург». Победу со счётом 5:2 одержали сине-бело-голубые. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). В качестве главного судьи матча выступил Инал Танашев (Нальчик).

На 22-й минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд, а на 35-й минуте он оформил дубль. Александр Соболев забил третий мяч петербуржцев на 74-й минуте. На 77-й минуте Глушенков ещё раз поразил ворота гостей. Эмил Ценов отыграл один мяч на 83-й минуте. Владислав Камилов на 88-й минуте забил второй мяч оренбуржцев. На 90+2-й минуте Глушенков оформил покер.

После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 4 октября в гостях сыграет с «Акроном», «Оренбург» 5 октября примет на своём поле «Ростов».