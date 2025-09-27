Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо высказался после разгромного поражения в матче с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал результат матча 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико», в котором его команда проиграла со счётом 2:5.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

«Мы сыграли плохо. Плохо начали матч и плохо сыграли коллективно, не смогли проявить себя на должном уровне ни с мячом, ни без него. Всё ещё строим игру, и это наше первое поражение. Это ещё не конец. Нам нужно извлечь из этого урок на будущее. Мы расстроены, потому что это было заслуженное поражение. Наш механизм сломался, и это поражение болезненно.

Это позитивный урок на будущее. Мы были слишком слабы в единоборствах и при игре на длинных передачах, не нашли решений с мячом. В целом это была плохая игра и заслуженное поражение. Таков футбол, и поражения иногда случаются. Это наше первое поражение, и мы, безусловно, извлечём из него урок.

Поражение было заслуженным, к судейству претензий нет. Нам всем больно. Чувствуем себя ответственными за это, теперь нам нужно смотреть вперёд. Только начинаем сезон, и это не тот уровень, на котором мы хотим выступать», – приводит слова Алонсо официальный сайт «сливочных».

«Реал» после этого поражения занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 18 очками. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке.

Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет
